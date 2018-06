JAKARTA--PT Eagle High Plantations Tbk. terpilih sebagai salah satu dari 20 Perusahaan yang menerima Best Companies To Work For in Asia Award 2018 versi HR Asia-Business Media International (BMI).

HR Asia-BMI merupakan suatu lembaga media publikasi untuk HR Profesional yang berbasis di Malaysia. Emiten berkode saham BWPT ini terpilih sebagai salah satu pemenang setelah bersaing dengan 200 perusahaan besar di Indonesia.

“Kami bangga meraih penghargaan ini. Hal ini selaras dengan visi perusahaan kami yang ingin menjadi company of choice. Ini membuktikan bahwa praktik human resources di perusahaan kami on the right track," kata Direktur Keuangan Eagle High Plantations Henderi Djunaidi dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Senin (7/5).

Henderi mengatakan penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus menumbuh-kembangkan perusahaan dengan memberikan keleluasaan bagi semua karyawan untuk berinovasi yang berorientasi pada produktivitas dan keunggulan.

Menurutnya, proses pembangunan budaya perusahaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui program-program training, employee relation, morning talk, sharing session, baik di kantor pusat maupun di kebun.

"Perusahaan sangat meyakini bahwa budaya perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian target perusahaan," imbuh Henderi.

Emiten Grup Rajawali Corpora ini juga berkomitmen terhadap keberlanjutan usaha dengan selalu menjaga dan memelihara aspek sosial, lingkungan dan ekonomi secara seimbang.

Selain BWPT, perusahaan penerima award ini, antara lain PT Semen Indonesia, PT Cargill Indonesia dan Maybank.