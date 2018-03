We The Future Market (WTF Market), yang diselenggerakan oleh DOTS & LINE Organizer, merupakan event bazaar dari Jakarta yang dibuat untuk mendukung entrepreneur lokal serta memamerkan produk-produknya yang kreatif dan inovatif, selain itu acara ini juga memberikan hiburan bagi anak muda dan keluarga untuk menikmati hiburan yang modern dan urbanistic

WTF Market telah menyelenggarakan eventnya di berbagai kota di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan sebanyak 16 kali. Januari 2017 tahun lalu merupakan pertama kalinya WTF Market menyelenggarakan eventnya di Medan. Untuk event yang ke 17 ini, WTF Market kembali hadir di Medan untuk ketiga kalinya. Event ini akan berlangsung selama 5 hari, yakni pada tanggal 31 Januari - 4 Februari 2018 di Atrium Centre Point Mall, Medan.

WTF Market juga menampilkan penampilan dari sekolah lokal dan sekolah musik & ballet dari Era Musika, Princess Ballet School, Chandra Kumala School, Super Kids & Noble School, Aurora Ballet School, dan Chongyee Music School. Ada pula acara menarik lainnya seperti live accoustic performance by Tricoustics dan demo live menarik yang dibawakan dari Coffeenatics yaitu Introduction To Manual Brew by Haris Hartanto dan Latte Art by Norita, bagi pecinta kopi dapat hadir pada tanggal sabtu 3 Februari jam 13.00 di atrium centre point. WTF Market juga mengadakan Lantern Decorating khusus bagi anak-anak berusia 4-10 tahun dapat langsung mendaftarkan diri pada saat acara berlangsung pada tanggal 2 & 4 Februari 2018.

Para pengunjung juga akan disuguhkan instalasi photobooth yang menarik. Semua acara WTF Market terbuka untuk umum. Untuk menikmati keseruan acara WTF Market dapat langsung mengunjung Atrium Centre Point Mall pada 31 Januari - 4 Februari 2018. Informasi lebih lanjut dapat mem-follow media social instagram WTF Market di @wtfmarketid